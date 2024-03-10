"Ліверпуль" та "Ман Сіті" зіграли на користь "Арсеналу" (відео)

"Прихований фінал" Англійської прем’єр-ліги (АПЛ) пройшов у Ліверпулі

У неділю, 10 березня, "Ліверпуль" у рамках центрального матчу 28-го туру чемпіонату Англії сезону 2023/24 приймав "Манчестер Сіті". Зустріч відбулася на знаменитій арені "Енфілд".

Поєдинок, який проходив у Ліверпулі, завершився з рахунком 1:1. Про це повідомляє "Телеграф".

Команди з перших хвилин почали атакувати ворота один одного. Господарі забили першими, але їхній гол було скасовано через очевидний офсайд у Дарвіна Нуньєса. А ось гол "Ман Сіті" був забитий за правилами. На 23-й хвилині спрацювала "домашня заготовка" — Кевін Де Брейне подав кутовий на ближню штангу, а центрбек Джон Стоунз замкнув у дотик передачу партнера.

На початку другого тайму господарі заробили пенальті, який реалізував Алексіс Макаллістер. У підсумку зустріч завершилася з рахунком 1:1, що дозволило "Арсеналу" очолити АПЛ.

За підсумками цього поєдинку "Ліверпуль" (64 очки) та "Ман Сіті" (63 очки) займають 2 та 3 позиції відповідно, лідирує "Арсенал" (64 очки).

Повний відеоогляд матчу "Ліверпуль" — "Ман Сіті":

Нагадаємо, напередодні манчестерський клуб пробився у чвертьфінал Ліги чемпіонів, двічі обігравши "Копенгаген" з рахунком 3:1. "Ліверпуль", у свою чергу, розгромив у гостях "Спарту" Прага (5:1) у рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи. До речі, нещодавно МС знищив "Ман Юнайтед" у дербі Манчестера (3:1).