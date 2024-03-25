"Нам потрібно підтвердити свій статус": гравець збірної України Зінченко про матч з Ісландією

Гравець збірної України впевнений у перемозі команди у фіналі плей-офф

Збірна України з футболу завершує підготовку до фінального матчу плей-офф відбору Євро-2024 проти збірної Ісландії. Півзахисник команди України Олександр Зінченко поділився очікуваннями від майбутнього протистояння.

Гравець вірить у перемогу збірної України, що зазначив у коментарі УАФ. Крім того, Зінченко вважає дуже важливим використовувати такі матчі для того, щоб доносити до всього світу інформацію про ситуацію в Україні.

"Підготовка проходить добре, побачимо, що ми зможемо продемонструвати на футбольному полі, тому що практика – це одне, а гра – інше. Нам потрібно підтвердити свій статус, тому що я вважаю, що у нас дуже хороша команда, добрі гравці. Ми повинні показати свою найкращу гру.

Протягом підготовки ми сконцентровані на своїй грі. Так, ми розбирали збірну Ісландії, бачили її сильні та слабкі сторони. Подивимося, чим усе скінчиться. Ісландці люблять грати у чотири захисники, люблять діяти на контратаках. Є гравці, на яких треба звернути увагу. Але насамперед треба відштовхуватися від своєї гри, а там, далі, побачимо.

Я вважаю, що з нашою підтримкою на трибунах нам усе під силу. Нам сказали, що буде повний стадіон, це дуже приємно. Підтримка наших вболівальників завжди допомагає.

Звісно, треба щодня говорити, що Україна потребує світової підтримки, про це треба кричати. Треба нагадувати людям, бо, можливо, дехто забуває про це. Як я вже раніше казав, Україна сьогодні – як щит для усієї Європи. Тому що сьогодні війна у нашій країні, а завтра може бути вже у вашій. Тому треба підтримувати одне одного. Добро завжди перемагає зло", – сказав Олександр Зінченко.

Нагадаємо, що фінальний матч плей-офф відбору Євро-2024 між збірними України та Ісландії відбудеться 26 березня на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав" у польському Вроцлаві та розпочнеться о 20:45 за місцевим часом (о 21:45 за Києвом).