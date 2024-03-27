Визначились усі учасники Євро-2024: названі фаворит та шанси збірної України

Збірна України стала передостаннім учасником чемпіонату Європи

26 березня відбулися фінальні матчі плей-офф відбірного турніру чемпіонату Європи-2024, в одному з яких збірна України обіграла команду Ісландії (2:1) та вийшла у фінальний турнір. Турнір пройде з 14 червня по 14 липня у Німеччині.

Команда Сергія Реброва стала 23-м учасником чемпіонату Європи. Трохи раніше цього ж дня свій матч виграла збірна Грузії, а останнім учасником Євро-2024 стала команда Польщі, повідомляє "Телеграф".

Раніше учасниками турніру стали команда Німеччини, як країни-господарки чемпіонату, а також володарі 1-2 місць у групах відбірного турніру — збірні Франції, Бельгії, Португалії, Іспанії, Шотландії, Туреччини, Австрії, Англії, Угорщини, Словаччини, Албанії, Данії, Нідерландів, Румунії, Швейцарії, Сербії, Італії, Чехії, Словенії та Хорватії.

Також у грудні 2023 року відбулося жеребкування фінального турніру. Суперниками збірної України у групі на Євро-2024 будуть команди Румунії, Бельгії та Словаччини.

Групи Євро-2024

Аналітики букмекерських контор вже дають перші котирування на матчі Євро. Зокрема, збірна України є фаворитом у грі з Румунією, яка відбудеться 17 червня. На перемогу збірної України можна поставити з коефіцієнтом 1,90, у той час як на нічию приймаються ставки з розрахунку 3,60 до 1, а на перемогу команди Румунії — 4,15 до 1, повідомляє Favbet.

Головними фаворитами турніру на думку букмекерів є команди Франції та Англії – 4,50. Далі йде господар змагань Німеччина (7,00), Іспанія (8,00) та Португалія (9,00). Також до десятки фаворитів входять команди Італії Нідерландів, Бельгії (усі – по 17,00), Данії та Хорватії – по 30,00.

Нагадаємо, що збірна України у вирішальному матчі здобула вольову перемогу після того, як ісландці забили знущальний гол.