Україна — Ісландія: Вікінги вийшли вперед, забивши знущальний гол (відео)

Переможець цього протистояння вийде на Євро

Збірна України пропустила прикру гол від команди Ісландії. Команди у ці хвилини грають у польському Вроцлаві у фіналі стиків за вихід на чемпіонат Європи-2024.

Україна — Ісландія: онлайн-трансляція матчу відбору на Євро-2024

За підсумками першого тайму ісландці ведуть із рахунком 1:0. Гол забив головна зірка збірної Ісландії Альберт Гудмундссон.

Нападник італійського "Дженоа" розібрався недалеко від штрафного майданчика з Бражком та неймовірним ударом з-під Забарного потужно пробив у верхній кут воріт. Лунін у цьому епізоді нічим не допоміг.

Цікаво, що ще до перерви наші футболісти таки спромоглися роздрукувати ворота суперників. Після непоганої комбінації відзначився голом Роман Яремчук, проте взяття воріт не було зараховано. Арбітр після наради з арбітрами VAR ухвалив рішення не зараховувати гол, оскільки Віктор Циганков опинився в офсайді. Саме гравець "Жирони" віддавав результативну передачу на Романа.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у півфіналі відбору "синьо-жовті" впоралися зі збірною Боснії та Герцеговини (2:1), а Вікінги вибили Ізраїль (4:1).