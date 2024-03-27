Определились все участники Евро-2024: названы фаворит и шансы сборной Украины

Сборная Украины стала предпоследним участником чемпионата Европы

26 марта состоялись финальные матчи плей-офф отборочного турнира чемпионата Европы-2024, в одном из которых сборная Украины обыграла команду Исландии (2:1) и вышла в финальный турнир. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

Команда Сергея Реброва стала 23-м участником чемпионата Европы. Чуть ранее в этот же день свой матч выиграла сборная Грузии, а последним участником Евро-2024 стала команда Польши, сообщает "Телеграф".

Ранее участниками турнира стали команда Германии, как страны-хозяйки чемпионата, а также обладатели 1-2 мест а группах отборочного турнира — сборные Франции, Бельгии, Португалии, Испании, Шотландии, Турции, Австрии, Англии, Венгрии, Словакии, Албании, Дании, Нидерландов, Румынии, Швейцарии, Сербии, Италии, Чехии, Словении и Хорватии.

Также в декабре 2023 года состоялась жеребьевка финального турнира. Соперниками сборной Украины в группе на Евро-2024 будут команды Румынии, Бельгии и Словакии.

Группы Евро-2024

Аналитики букмекерских контор уже дают первые котировки на матчи Евро. В частности, сборная Украины является фаворитом в игре с Румынией, которая пройдет 17 июня. На победу сборной Украины можно поставить с коэффициентом 1,90 в то время как на ничью принимаются ставки из расчета 3,60 к 1, а на победу команды Румынии — 4,15 к 1, сообщает Favbet.

Главными фаворитами турнира по мнению букмекеров являются команды Франции и Англии – 4,50. Далее идет хозяин соревнований Германия (7,00), Испания (8,00) и Португалия (9,00). Также в 10-ку фаворитов входят команды Италии Нидерландов, Бельгии (все – по 17,00), Дании и Хорватии – по 30,00. На итоговый триумф Украины на чемпионате Европы-2024 букмекеры дают коэффициент 33.00.

Напомним, что сборная Украины в решающем матче одержала волевую победу после того, как исландцы забили издевательский гол.