"Кожен розуміє, наскільки важливою є ця перемога": Ребров прокоментував вихід на Євро

Головний тренер підбив підсумок непростим іграм плей-офф

Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров прокоментував перемогу над командою Ісландії (2:1) у фіналі плей-офф кваліфікації Євро-2024 та вихід у фінальний турнір. Збірна України зіграє на турнірі, який відбудеться у Німеччині з 14 червня по 14 липня.

Ребров наголосив на важливості перемоги для всього українського народу та наших воїнів. Також він прокоментував суто ігрові аспекти, повідомляє УАФ.

"Я вдячний уболівальникам, навіть після пропущеного голу вони нас підтримували. Ми дійсно відчували це. Я вважаю, що сьогодні всі заслуговують на цю перемогу – наші вболівальники, наші ЗСУ та наша збірна", — зазначив тренер.

На запитання, "чи можна вважати, що питання з першим номером збірної України закрите?", тренер зауважив: "Він ніколи не закритий. Щодо жодного гравця не закрито питання щодо Євро. Дуже важливо, щоб футболісти зараз повернулися до своїх команд, отримували практику та готувалися до чемпіонату Європи".

Огляд матчу Україна — Ісландія

А говорячи про те, що це одна з найважливіших перемог в історії збірної України, враховуючи контекст, і наскільки важливим є вихід на Євро в цей час, Ребров підкреслив: "Я думаю, це дуже важлива перемога для всього українського народу, наших воїнів. Я дуже радий футболістам, тому що ці дві гри були дуже важкими та нервовими. І до, і після матчів ми говорили, що ці перемоги – для нашої країни, людей, захисників, які відстоюють нашу свободу. Кожен розуміє, наскільки важлива ця перемога”.

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