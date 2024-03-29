"Абсолютно логічно, немає результатів": у Федерації біатлону "Телеграфу" підтвердили відставку тренера Санітри

Перший віце-президент ФБУ Андрій Дериземля назвав причини відставки словацького фахівця

Перший віце-президент Федерації біатлону України Андрій Дериземля у коментарі "Телеграфу" фактично підтвердив відставку головного тренера чоловічої збірної команди. України Юра Санітри. Раніше про це повідомила низка видань з посиланням на джерела.

За словами Дериземлі, питання з відставкою Санітри, як і кадрове рішення щодо призначення нового головного тренера, знаходиться "в стадії опрацювання". Титулований біатлоніст зазначив:

"Дивіться, є робочі моменти, вони ще не до кінця проговорені. Але з Санітрою ми не плануємо продовжувати співпрацю".

"Абсолютно логічно, адже немає результатів останніми роками. Крім Підручного, який на ЧС завоював медаль, в принципі, особливих успіхів не було. Якщо проаналізувати, то востаннє був призером Кубка світу в особистих перегонах, якщо не помиляюся, Сергію Семенову, сезоні 2015/16 І з 2016-го не було жодного призового місця в особистих перегонах на етапах Кубка світу.Так, був успіх Дмитра, був ряд хороших результатів на чемпіонаті Європи, але їх не так багато.

Є почуття незадоволеності у самих спортсменів, і у Федерації. Плюс, цього сезону втратили одну квоту. Тому повторюся – абсолютно логічно. Питання, яке назріло. І навіть не цього року, а ще раніше", — додав титулований у минулому спортсмен, призер чемпіонатів світу, переможець гонок етапів Кубка світу та 3-разовий чемпіон Європи Дериземля.

Оцінюючи результати команди в сезоні 2023/24, що завершився, Дериземля зазначив: "Якщо чесно, я сподівався на куди успішніші виступи Дмитра (Підручного – ред.) та Артемов (Прими та Тищенка – ред.). Це ті спортсмени, які можуть показати хороший результат На жаль, не вийшло, хоч у них і було кілька непоганих стартів – і особистих, і в естафеті, а ось інші спортсмени взагалі не показали результату, на жаль.

У чому проблематика? На це, звісно, краще відповість тренер. Саме тренер відповідає за підготовку, за результат, відповідає за команду. Можливо був збій, можливо, щось ще трапилося… Я зараз не можу це коментувати".

А на питання чим може допомогти сторонній фахівець, і чи це буде Микола Зоц, зауважив: "Зараз йде обговорення, Федерація хоче, щоб це був якісний фахівець, який відповідав своїй посаді, оптимально це все зробити з огляду на безліч факторів. Наявність тренерів, наявність фінансування – тут багато факторів, які вплинуть на вибір спеціаліста.

Чи буде це Микола Зоц чи інший тренер? Рішення прийматиме Федерація та пропонуватиме кандидатуру на затвердження Міністерству молоді та спорту. Поки що це все ще у процесі”.

Раніше чоловіча збірна України провалилася на чемпіонаті Європи, де також не здобула жодної нагороди.