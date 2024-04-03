Визначено першого фіналіста Кубка України з футболу (відео)

У Львові місце у фіналі оскаржували донецький "Шахтар" та одеський "Чорноморець"

На "Львів-Арені" завершився півфінальний матч Кубка України з футболу, в якому донецький "Шахтар" приймав одеський "Чорноморець". У цій грі визначався перший фіналіст турніру.

Донеччани впевнено провели матч і виграли його з рахунком 4:1, повідомляє "Телеграф". Переможний гол у цьому матчі з пенальті забив Артем Бондаренко.

При цьому практично весь перший тайм номінальні гості грали на рівних із донецькою командою. На гол Данила Сікана на 12-й хвилині гри одесити відповіли своїм влучним ударом на 18-й, коли відзначився Андрій Шторін. І лише наприкінці тайму, на 44-й хвилині, "Шахтар" знову вийшов уперед — пенальті реалізував Бондаренко. Цьому передував епізод, коли у штрафному майданчику Салюк спочатку заблокував удар Егіналду, а потім м’яч знову відскочив до легіонера, який намагався обіграти Салюка, але той зачепив його ногою.

Після перерви, на початку другого тайму, на 52-й хвилині, Георгій Судаков забив третій гол господарів поля. А на 79-й хвилині Судаков зробив дубль і "Шахтар" упевнено довів гру до перемоги.

"Чорноморець" та "Шахтар" раніше зустрічалися у розіграші Кубка України вісім разів, причому тричі на стадії півфіналу. Сім матчів виграв "Шахтар", лише одну перемогу здобув "Чорноморець". Різниця голів до сьогодні була 15:3 на користь донецької команди. Тепер перевага гірників ще більша — 8 перемог, одна поразка, різниця м'ячів — 19:4 .

Раніше, у чвертьфіналі, одеська команда пройшла луганську "Зорю" (4:1), а "Шахтар" був сильнішим за сумську "Вікторію" (3:0).

"Шахтар" став першим фіналістом турніру. Завтра, у четвер, 4 квітня, у матчі "Полісся" — "Ворскла" визначиться другий фіналіст Кубку України.

Раніше повідомлялося що "Шахтар" переміг "Оболонь" (3:0) в матчі Прем'єр-ліги.