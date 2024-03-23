"Руйнують мости": у РФ звинуватили "Шахтар" в антиросійській риториці

У Держдумі РФ відреагували на рішення Гірників

Депутат Держдуми РФ Дмитро Свищев прокоментував рішення "Шахтаря" оштрафувати лівого вінгера Хусрава Тоірова на місячну зарплату за вподобайку під постом у соцмережах про перемогу збірної Росії над командою Сербії (4:0).

Відповідний коментар російського чиновника наводить "СЕ". У РФ назвали вчинок керівництва Гірників "дурним".

"Не перший раз, коли за вподобайки, фото з росіянами чи пости карають українських спортсменів. Дивно, що покарали спортсмена, який не має українського громадянства.

Цілком дурний вчинок з боку керівництва "Шахтаря". Це антиросійська риторика. Спорт тут ні до чого. Українські чиновники руйнують мости. Спортсмени в Україні не можуть мати своєї думки, і залякують їх таким чином, намагаючись показати свою владу”, – сказав Свищев.

Нагадаємо, збірна Сербії стала першою європейською командою, яка зіграла зі збірною РФ після початку повномасштабного вторгнення путінських військ в Україну.

Раніше повідомлялося, що італійська "Аталанта" у колаборації з командою РФ опублікувала у себе в соцмережах відео гола хавбека клубу Олексія Міранчука у ворота сербів. Це розгнівало українського футболіста Руслана Маліновського, який кілька сезонів грав у "Аталанті".