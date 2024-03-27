Чемпіонат України з футболу, 22 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

Клубний футбол повернувся після міжнародної паузи

У суботу, 30 березня, матчем "Оболонь" — "Шахтар" стартує 22-й тут чемпіонату України з футболу сезону 2023/24. Напередодні у клубному футболі була пауза, пов’язана із проведенням міжнародних матчів, зокрема збірна України зуміла вийти на чемпіонат Європи-2024.

З розкладом та результатами всіх ігор Української прем’єр-ліги (УПЛ) можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. Де дивитися ігри у вашому регіоні можна дізнатися тут. У центральному поєдинку туру "Ворскла" прийме "Динамо", а "Шахтар" на виїзді зіграє проти "Оболоні".

Розклад, результати та відеоогляди матчів 22 туру УПЛ сезону 2023/24 (оновлюється)

Турнірне становище команд УПЛ після 21 туру

30 березня (субота)

"Оболонь" — "Шахтар" — 13:00

"Полісся" — "Чорноморець" — 15:30

"Верес" — "Кривбас" — 18:00

31 березня (неділя)

"Минай" — "Олександрія" — 13:00

"Ворскла" — "Динамо" — 15:30

"Зоря" — "Металіст-1925" — 15:30

"Колос" — "Дніпро-1" — 18:00

1 квітня (понеділок)

"Рух" — ЛНЗ — 18:00

Нагадаємо, за підсумками минулого туру донецький "Шахтар" вирвався у лідери першості України. Крім того, у 21-му турі УПЛ "Динамо" обіграло "Зорю".