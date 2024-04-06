"Ман Юнайтед" – "Ліверпуль": букмекери здивували прогнозом на матч АПЛ

Велика гра пройде в Манчестері, проте фахівці не вірять у господарів

У неділю, 7 квітня, "Манчестер Юнайтед" та "Ліверпуль" зустрінуться у рамках центрального поєдинку 32-го туру чемпіонату Англії з футболу сезону 2023/24. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Ман Юнайтед" — "Ліверпуль".

На думку букмекерів, гості є беззаперечними фаворитами зустрічі. Про це повідомляє Favbet.

На перемогу мерсисайдців фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,61-1,70. В той самий час успіх господарів менш ймовірний — коефіцієнт 4,50-4,85. Додамо, що аналітики Favbet оцінюють ймовірність перемоги Червоних дияволів у 20%, а Червоних – у 59%.

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату Англії "Ман Юнайтед" — "Ліверпуль"

Favbet: (перемога "Ман Юнайтед" 4,85 — нічия 4,80 — перемога "Ліверпуля" 1,70)

William Hill: (4,50 — 4,60 — 1,61)

Bwin: (4,50 — 4,50 — 1,63)

Матч "Ман Юнайтед" — "Ліверпуль" відбудеться у Манчестері на стадіоні "Олд Траффорд". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися цю гру у прямому ефірі в Україні. Нагадаємо, МЮ у минулому турі у грі з вогняною кінцівкою програв "Челсі".