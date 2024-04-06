"Ман Юнайтед" - "Ливерпуль": букмекеры удивили прогнозом на матч АПЛ

Большая игра пройдет в Манчестере, однако специалисты не верят в хозяев

В воскресенье, 7 апреля, "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" встретятся в рамках центрального поединка 32-го тура чемпионата Англии по футболу сезона 2023/24. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ман Юнайтед" — "Ливерпуль".

По мнению букмекеров, гости являются безоговорочными фаворитами встречи. Об этом сообщает Favbet.

На победу мерсисайдцев специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,61-1,70. В то же время успех хозяев менее вероятен — коэффициент 4,50-4,85. Добавим, что аналитики Favbet оценивают вероятность победы Красных дьяволов в 20%, а Красных — в 59%.

Прогноз букмекеров на матч чемпионата Англии "Ман Юнайтед" — "Ливерпуль"

Favbet: (победа "Ман Юнайтед" 4,85 — ничья 4,80 — победа "Ливерпуля" 1,70)

William Hill: (4,50 — 4,60 — 1,61)

Bwin: (4,50 — 4,50 — 1,63)

Матч "Ман Юнайтед" — "Ливерпуль" состоится в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд". Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть эту игру в прямом эфире в Украине. Напомним, МЮ в прошлом туре в игре с огненной концовкой проиграл "Челси".