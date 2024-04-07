"Ман Юнайтед" — "Ліверпуль": онлайн-трансляція матчу АПЛ

Велика гра пройде на легендарній арені "Олд Траффорд"

У неділю, 7 квітня, найтитулованіші клуби Англії зійдуться в класичному англійському дербі в рамках центрального поєдинку 32-го туру АПЛ сезону 2023/24. МЮ минулого туру довелося несолодко після втрати очок у Лондоні в компенсований час.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Ман Юнайтед" — "Ліверпуль". Зустріч відбудеться у Манчестері на легендарній арені "Олд Траффорд", початок поєдинку о 17:30 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу "Ман Юнайтед" — "Ліверпуль" — початок о 17:30 (оновлюється)

Команди підходять до гри із різними цілями. Господарі провалили сезон і мріють лише про попадання в зону Ліги чемпіонів, що зробити дуже складно. "Ліверпуль", у свою чергу, є лідером АПЛ і бореться за чемпіонство. Проте цей поєдинок має принциповий характер, причому вдома манкуніанці цілком можуть обіграти лідера першості.

Нагадаємо, матч "Ман Юнайтед" — "Ліверпуль" відбудеться у Манчестері на стадіоні "Олд Траффорд". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де переглянути гру в прямому ефірі в Україні.

Раніше повідомлялося, що "Ліверпуль" виграв перший турнір у сезоні — Кубок Ліги. У фіналі мерсисайдці перемогли "Челсі".