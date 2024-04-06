"Ман Юнайтед" — "Ліверпуль": де і коли дивитись матч АПЛ

Манчестер прийме класичне англійське дербі

У неділю, 7 квітня, МЮ в рамках центрального поєдинку 32-го туру чемпіонату Англії з футболу сезону 2023/24 прийматиме грізний "Ліверпуль". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Ман Юнайтед" — "Ліверпуль".

У прямому ефірі в Україні гру Червоних Дияволів проти мерсисайдців покаже медіаплатформа setantasports.com (потрібна підписка), а також телеканал Setanta Sports. Про це повідомляє офіційний транслятор зустрічі.

Матч "Ман Юнайтед" — "Ліверпуль" відбудеться у Манчестері на стадіоні "Олд Траффорд". Початок поєдинку о 17:30 за київським часом.

Найтитулованіші клуби Англії підходять до гри в різному настрої. "Ліверпуль" йде першим у турнірній таблиці АПЛ і веде боротьбу за чемпіонство з "Ман Сіті" та "Арсеналом". Водночас МЮ йде шостим у лізі. Манкуніанці намагаються зачепитися за зону Ліги чемпіонів, щоправда, це буде важко зробити.

Нагадаємо, у минулому турі "Ман Юнайтед" у матчі-трилері втратив перемогу та нічию у грі проти "Челсі" Михайла Мудрика. До речі, напередодні гравець Синіх опинився в епіцентрі расистського скандалу.