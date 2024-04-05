Чемпіонат України з футболу, 23 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

Ігровий тур триватиме 4 дні

У суботу, 6 квітня, матчем "Верес" — "Оболонь" стартує 23-й тур чемпіонату України з футболу сезону 2023/24. Напередодні в лізі з’явилася ще одна команда, яка отримала броню від мобілізації.

З розкладом та результатами всіх ігор Української прем’єр-ліги (УПЛ) можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. Де дивитися ігри у вашому регіоні можна дізнатися тут. У центральному поєдинку туру зустрінуться "Дніпро-1" та "Зоря". "Динамо" та "Шахтар" проведуть домашні матчі проти ЛНЗ та "Руху" відповідно.

Розклад, результати та відеоогляди матчів 23 туру УПЛ сезону 2023/24 (оновлюється)

Турнірне становище команд УПЛ після 22 туру

Субота, 6 квітня

"Верес" — "Оболонь" — 15:30

Неділя, 7 квітня

"Чорноморець" — "Олександрія" — 13:00

"Колос" — "Металіст-1925" — 15:30

"Шахтар" — "Рух" — 18:00

Понеділок, 8 квітня

"Минай" — "Полісся" — 13:00

"Динамо" — ЛНЗ — 15:30

"Кривбас" — "Ворскла" — 18:00

Вівторок, 9 квітня

"Дніпро-1" — "Зоря" — 13:00

Нагадаємо, що напередодні в Україні відбулися півфінали Кубка. "Шахтар" пройшов "Чорноморець", а "Полісся" поступилося "Ворсклі". Фінал пройде 15 травня на стадіоні "Авангард" у Рівному.