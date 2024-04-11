Перший іноземець-йокодзуна: у Японії помер легендарний сумоїст

Уродженець Гавайських островів став першим іноземцем, який виграв Кубок імператора

Легендарний борець сумо Акебоно Таро, перший йодокзуна іноземного походження, помер від серцевої недостатності. Сумоїст помер у віці 54 років.

Акебоно боровся із хворобою після того, як сім років тому знепритомнів у місті Кітакюсю, і був госпіталізований неподалік Токіо. Він помер після того, як його стан раптово погіршився, повідомляє газета The Japan Times.

Акебоно (уроджений Чад Роуен) народився на Гаваях і став 64-м йокодзуном. У 1993 році він набув величезної популярності. За свою кар’єру він виграв 11 гранд-турнірів. Він дебютував у професійному сумо в березні 1988 року, а через два роки досяг вищого дивізіону на вересневому турнірі.

Неповоротливий Акебоно, зріст якого становив 204 сантиметри, важив 225 кілограмів і був одним із найвищих і найважчих борців за всю історію. У нього були неоднозначні результати, поки в 1992 році спортсмен не досяг успіху, завоювавши два титули гранд-турнірів сумо.

Акебоно отримав звання екодзуна у 1993 році після того, як виграв свій третій титул. У тому ж році він додав ще три Кубки Імператора, і це був пік його кар’єри. Він виграв свої останні два Кубки Імператора у 2000 році, перш ніж піти зі спорту у січні 2001 року.

Крім кар’єру в сумо Акебоно також відомий участю в турнірах єдиноборств К-1, що поєднують у собі елементи бойових мистецтв із кікбоксингом та боротьбою. Пізніше він став професійним борцем All Japan Pro-Wrestling.

Раніше помер екс-президент "Карпат", за якого команда здобула бронзу чемпіонату України.