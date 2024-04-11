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Перший іноземець-йокодзуна: у Японії помер легендарний сумоїст

Автор
Кирило Стадниченко Кирило Стадниченко
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Автор
Акебоно Таро
Акебоно Таро. Фото japantimes.co.jp

Уродженець Гавайських островів став першим іноземцем, який виграв Кубок імператора

Легендарний борець сумо Акебоно Таро, перший йодокзуна іноземного походження, помер від серцевої недостатності. Сумоїст помер у віці 54 років.

Акебоно боровся із хворобою після того, як сім років тому знепритомнів у місті Кітакюсю, і був госпіталізований неподалік Токіо. Він помер після того, як його стан раптово погіршився, повідомляє газета The Japan Times.

Акебоно (уроджений Чад Роуен) народився на Гаваях і став 64-м йокодзуном. У 1993 році він набув величезної популярності. За свою кар’єру він виграв 11 гранд-турнірів. Він дебютував у професійному сумо в березні 1988 року, а через два роки досяг вищого дивізіону на вересневому турнірі.

Неповоротливий Акебоно, зріст якого становив 204 сантиметри, важив 225 кілограмів і був одним із найвищих і найважчих борців за всю історію. У нього були неоднозначні результати, поки в 1992 році спортсмен не досяг успіху, завоювавши два титули гранд-турнірів сумо.

Акебоно отримав звання екодзуна у 1993 році після того, як виграв свій третій титул. У тому ж році він додав ще три Кубки Імператора, і це був пік його кар’єри. Він виграв свої останні два Кубки Імператора у 2000 році, перш ніж піти зі спорту у січні 2001 року.

Крім кар’єру в сумо Акебоно також відомий участю в турнірах єдиноборств К-1, що поєднують у собі елементи бойових мистецтв із кікбоксингом та боротьбою. Пізніше він став професійним борцем All Japan Pro-Wrestling.

Раніше помер екс-президент "Карпат", за якого команда здобула бронзу чемпіонату України.

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