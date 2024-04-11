Первый иностранец-ёкодзуна: в Японии умер легендарный сумоист

Уроженец Гавайских островов стал первым иностранцем, выигравшем Кубок императора

Легендарный борец сумо Акебоно Таро, первый ёкодзуна иностранного происхождения, умер от сердечной недостаточности, сообщили СМИ в четверг. Сумоист скончался в возрасте 54 лет.

Акебоно боролся с болезнью после того, как семь лет назад потерял сознание в городе Китакюсю, и был госпитализирован недалеко от Токио. Он умер после того, как его состояние внезапно ухудшилось, сообщает газета The Japan Times.

Акебоно (урожденный Чад Роуэн) родился на Гаваях и стал стал 64-м ёкодзуна. В 1993 году он приобрел огромную популярность. За свою карьеру он выиграл 11 гранд-турниров. Он дебютировал в профессиональном сумо в марте 1988 года, а два года спустя достиг высшего дивизиона на сентябрьском турнире.

Неповоротливый Акебоно, рост которого составлял 204 сантиметра, весил 225 килограммов и был одним из самых высоких и тяжелых борцов за всю историю. У него были неоднозначные результаты, пока в 1992 году спортсмен не добился успеха, завоевав два титула гранд-турниров сумо.

Акебоно получил звание ёкодзуна в 1993 году после того, как выиграл свой третий титул. В том году он добавил еще три Кубка Императора, и это был пик его карьеры. Он выиграл свои последние два Кубка Императора в 2000 году, прежде чем уйти из спорта в январе 2001 года.

Кроме карьеру в сумо Акебоно также известен участием в турнирах единоборств К-1, сочетающих в себе элементы боевых искусств с кикбоксингом и борьбой. Позже он стал профессиональным борцом All Japan Pro-Wrestling.

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