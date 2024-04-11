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Первый иностранец-ёкодзуна: в Японии умер легендарный сумоист

Автор
Кирилл Стадниченко Кирилл Стадниченко
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Автор
Акэбоно Таро
Акэбоно Таро. Фото japantimes.co.jp

Уроженец Гавайских островов стал первым иностранцем, выигравшем Кубок императора

Легендарный борец сумо Акебоно Таро, первый ёкодзуна иностранного происхождения, умер от сердечной недостаточности, сообщили СМИ в четверг. Сумоист скончался в возрасте 54 лет.

Акебоно боролся с болезнью после того, как семь лет назад потерял сознание в городе Китакюсю, и был госпитализирован недалеко от Токио. Он умер после того, как его состояние внезапно ухудшилось, сообщает газета The Japan Times.

Акебоно (урожденный Чад Роуэн) родился на Гаваях и стал стал 64-м ёкодзуна. В 1993 году он приобрел огромную популярность. За свою карьеру он выиграл 11 гранд-турниров. Он дебютировал в профессиональном сумо в марте 1988 года, а два года спустя достиг высшего дивизиона на сентябрьском турнире.

Неповоротливый Акебоно, рост которого составлял 204 сантиметра, весил 225 килограммов и был одним из самых высоких и тяжелых борцов за всю историю. У него были неоднозначные результаты, пока в 1992 году спортсмен не добился успеха, завоевав два титула гранд-турниров сумо.

Акебоно получил звание ёкодзуна в 1993 году после того, как выиграл свой третий титул. В том году он добавил еще три Кубка Императора, и это был пик его карьеры. Он выиграл свои последние два Кубка Императора в 2000 году, прежде чем уйти из спорта в январе 2001 года.

Кроме карьеру в сумо Акебоно также известен участием в турнирах единоборств К-1, сочетающих в себе элементы боевых искусств с кикбоксингом и борьбой. Позже он стал профессиональным борцом All Japan Pro-Wrestling.

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#Япония #Сумо #Умер