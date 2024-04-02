Лунін підписав контракт із компанією зіркового агента

Воротар мадридського "Реала" та збірної України підписав контракт із маркетинговим агентством Polaris Sports.

25-річний український воротар Андрій Лунін офіційно оформив співпрацю з відомим футбольним агентом Жорже Мендешем. Що цікаво, ділові відносини між гравцем та агентом встановилися вже досить давно.

Напередодні Лунін підписав контракт із агентством Мендеша у присутності своєї дружини Анастасії, повідомляється на сторінці Polaris Sports у Instagram. Зауважимо, що раніше інтереси Андрія на трансферному ринку представляв його батько.

Компанія вже понад 15 років займається просуванням іміджевих прав футболістів. Їхніми клієнтами були Кріштіану Роналду, Жозе Моурінью, Бернарду Сілва, Жоау Фелікс та інші відомі футболісти та тренери.

Цього сезону Лунін зіграв 24 матчі за "Реал", пропустивши 19 м’ячів, а також залишивши ворота в недоторканності в 11 іграх. Діючий контракт Луніна спливає влітку 2025 року.

Раніше стало відомо, що Лунін погодився продовжити контракт із "Реалом". Також став відомим термін нової угоди гравця з командою. Іспанський клуб-гранд робить серйозну ставку на 25-річного українця.