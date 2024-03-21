Лунін подорожчав удвічі: оновлено вартість українських легіонерів іспанської Ла Ліги

Ціна на українського голкіпера зросла з 8 до 16 мільйонів євро

Голкіпер мадридського "Реала" та збірної України Андрій Лунін подорожчав удвічі останнім часом. Гравець завоював місце у стартовому складі мадридського "Реала", а днями Тібо Куртуа отримав ще одну травму та вибув до кінця сезону.

Вартість Луніна зросла з 8 до 16 мільйонів євро, повідомляє Transfermarkt. Інші українські легіонери також трохи зросли в ціні.

"Ще менше року тому керівництво клубу шукало нове місце роботи для 25-річного воротаря, а вже зараз перебуває в переговорах про новий контракт на покращених умовах. З новою вартістю Лунін максимально наблизився до трійки найдорожчих голкіперів з країн пострадянського простору в особі Мамардашвілі, свого співвітчизника Трубіна і Сафонова, але йому ще доведеться сильно постаратися, щоб наздогнати грузинського голкіпера, що знову йде у відрив", — зазначають автори видання.

Продовжують зростати у вартості й дует лідерів "Жирони" в особі Артема Довбика (+2 до 30 млн євро) та Віктора Циганкова (+3 до 28 млн євро). Наші легіонери хоч і зменшили оберти у результативності, але продовжують тримати на плаву клуб у трійці лідерів чемпіонату. Обидва футболісти перебувають у шорт-листах більш іменитих клубів з топ-5 ліг і можуть принести "Жироні" непоганий прибуток, з урахуванням того, за скільки вони були придбані у 2023 році.

У свою чергу гравець "Валенсії" Роман Яремчук подорожчав з 3-х до 4-х мільйонів євро. Футболіст забив 3 голи в 20 матчах цього сезону і також приносить безперечну користь своєму клубу.

Нагадаємо, що сьогодні ввечері, 21 лютого, відбудеться матч півфіналу плей-офф відбіркового турніру Євро-2024 Боснія та Герцеовина — Україна, в якому точно не братиме участь Вікор Циганков, який відновлюється після травми. Разом з тим, Андрій Лунін та Артем Довбик перебувають у заявці на гру.