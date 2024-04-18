Лунін у серії пенальті затягнув "Реал" у півфінал Ліги чемпіонів (відео)

"Реал" виграв битву за півфінал Ліги чемпіонів

У середу, 17 квітня, "Ман Сіті" в рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 приймав "Реал". Перша гра між командами проходила в Мадриді та завершилася з рахунком 3:3.

Поєдинок, що відбувся у Манчестер на стадіоні "Сіті оф Манчестер", завершився з рахунком 1:1 в основний час, а в серії пенальті "Реал" був точнішим (3:4). Про це повідомляє "Телеграф".

Перший тайм обидві команди розпочали обережно, проте все змінив гол "Реала". На 12-й хвилині Родріго з другої спроби прошив ворота Едерсона після прострілу Вінісіуса. МС не став чекати закінчення зустрічі і відразу почав штурмувати ворота Вершкових. Тільки удача та надійна гра Андрія Луніна допомогла Королівському клубу піти на перерву із позитивною різницею м’ячів.

У другому таймі картина гри не змінилася. Господарі тиснули й таки продавили захист гостей — на 76-й хвилині Кевін де Брейне після відскоку розстріляв ворота Луніна зі вбивчої позиції. Містяни і не думали зупинятися, проте гра перетекла в серію пенальті, яку виграли Вершкові. 2 удари з 5 потягнув Лунін!

Таким чином, за сумою двох матчів у півфіналі Ліги чемпіонів пробився "Реал". На цій стадії турніру мадридці зустрінуться із "Баварією".

Повний відеоогляд матчу "Ман Сіті" — "Реал" буде доступний тут найближчим часом.

Нагадаємо, у першому раунді плей-оф ЛЧ Королівський клуб не без проблем вибив із турніру німецький РБ "Лейпциг", Городяни, у свою чергу, двічі переграли данський "Копенгаген".