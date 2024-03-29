Лунін погодився продовжити контракт із "Реалом": стало відомо на який термін

Обидві сторони демонструють повну готовність досягти згоди, стверджує джерело.

Мадридський "Реал" готується до продовження контракту з голкіпером збірної України Андрієм Луніним. Іспанський клуб-гранд робить серйозну ставку на 25-річного українця.

Обидві сторони демонструють повну готовність досягти угоди, і хоча вони спілкуються лише кілька тижнів, все вказує на швидкий вирішення справи, повідомляє Relevo з посиланням на свої джерела. Клуб, з яким українець має контракт до кінця сезону 2024/25, має намір продовжити угоду ще на один сезон. Таким чином, "Реал" вирішує воротарське питання та зберігає голкіпера, який цього сезону показав свій справжній рівень.

Видання зазначає, що є кілька причин, з яких "Реал" зараз демонструє таку рішучість, і жодна з них не має відношення до останньої травми основного голкіпера команди Тібо Куртуа. Розрив правого меніска бельгійця, що стався після відновлення від розриву лівого хрестоносця, припав як удар по керівництву вершкових. Однак на плани з українцем це не вплинуло, оскільки переговори щодо покращення його контракту розпочалися ще до другого ушкодження бельгійського голкіпера.

Причини, через які клуб хоче утримати воротаря, численні. Зокрема, матч Ліги чемпіонів у Лейпцигу з дев’ятьма сейвами Луніна, які привели німецьку команду у відчай, поклав край будь-яким суперечкам щодо цінності українського голкіпера. У клубі вважають, що в нього все ще є якісь вади, але те, що Лунін чудовий воротар не піддається будь-якому сумніву.

Раніше Лунін відреагував на вихід збірної України на Євро-2024, привітавши партнерів із великим успіхом.