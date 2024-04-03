Шанс для Усика? У таборі Ф’юрі завелися "кроти"

Суперники ще жодного разу не зустрічалися у рингу

До історичного бою за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі залишилося менше двох місяців. Обидва спортсмени активно готуються до очного протистояння, однак у таборі британця виникли незвичайні проблеми.

Світло на ситуацію пролив колишній чемпіон світу у першій важкій вазі Джонні Нельсон. За його словами, у таборі чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі завелися "кроти", пише talkSPORT.

Нельсон упевнений, що деякі люди з оточення Ф'юрі тягнуть його на дно, оскільки "зливають" інформацію про його підготовку. Цікаво, що ще у лютому Нельсон розповідав про наявність інформатора у тренувальному таборі Тайсона. Тоді він дізнався, що Ф'юрі погано готується до поєдинку.

"Хочете знати, хто цей "кріт"? Його батько та його брат. Вони і є "кротами". Послухайте, я не кажу нічого такого, що не сказав переді мною його батько. Я не кажу нічого такого, що не говорить його брат Все записано, його батько в деталях розповідав про табір Тайсона Фьюрі не ідіот, але він є головою змії, тому він повинен поводитися дуже обережно, якщо збирається й надалі отримувати велику зарплату.

А ці люди в його таборі будуть говорити йому те, що він хоче почути, щоб заслужити його увагу. Річ у тому, що його брат та батько є справжніми людьми, яких він має слухати. Просто люди з його команди думають: "Мені добре платять, тому я говоритиму, що ти хочеш почути". Я не ненавиджу Тайсона Фьюрі, тому що він найкращий суперважкоатлет у світі. Але люди в його таборі шепочуть йому нісенітницю на вухо, щоб тільки все це відповідало їхньому порядку денному. Слухай свого брата, слухай свого батька — вони говорять правду, але ці люди є справжніми "кротами" у твоєму таборі", — сказав Нельсон.

Раніше "Телеграф" писав про те, що букмекери змінили котирування на бій Усик — Ф’юрі.