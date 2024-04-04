Може бути багато крові: відомий боксер підказав Усику, як перемогти Ф’юрі

Поки спортсмени готуються до очного поєдинку, навколо їхнього бою точаться дискусії.

Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф’юрі може закінчитися дуже сумно для останнього. Таку думку висловив легендарний британський супертяж Дерек Чісора.

За словами Чісори, розтин Ф’юрі, який він отримав в одному зі спарингів, навряд чи заживе до бою з українцем. Свою думку Дерек висловив у коментарі Boxingnews24.

"Ф’юрі буде зобов’язаний постійно рухатися в бою з Усиком, тому що його розтин ще не загоївся. Стояти на місці йому не можна. Біля його очі залишилося розсічення, і я впевнений, що Усик цілитиметься саме по ньому, щоб якомога більше відрити рану. Тож це може бути кривавий бій. Тайсону потрібно бути дуже обережним", – вважає Чісора.

Нагадаємо, що легендарний поєдинок відбудеться 18 травня. Спочатку бій планували провести в лютому, але через розтин у британця поєдинок були змушені зрушити на три місяці. Тепер у випадку, якщо один із боксерів відмовиться виходити в ринг, то він буде змушений заплатити значний штраф.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у таборі Ф’юрі виникли великі проблеми.