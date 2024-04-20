Українка Костюк вийшла у фінал престижного турніру, розбивши трьох тенісисток із топ-10 (відео)

Марта блискуче виступає у 2024 році

У суботу, 20 квітня, українська тенісистка Марта Костюк (WTA 27) провела півфінальний поєдинок на турнірі WTA 500 у Штутгарті (Німеччина). Нещодавно Марта дійшла до півфіналу на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі (США).

Суперницею українки була Маркета Вондроушова із Чехії (WTA 8). Зустріч завершилася перемогою Костюк із рахунком 7:6, 6:2. Про це повідомляє "Телеграф".

До речі, це була друга очна зустріч тенісисток. У першому матчі українка поступилася. У фіналі турніру із призовим фондом у $922,573 Костюк зіграє проти представниці Казахстану Олени Рибакіної (№4 WTA).

Повний відеоогляд матчу Костюк — Вондроушова буде доступний тут пізніше.

Нагадаємо, на турнірі в Німеччині Марта в 1/16 фіналу пройшла німкеню Лауру Зігемунд (6:3, 6:7, 6:4), потім українка обіграла Чжен Цінь Вень (2:6, 6:4, 5:7) з Китаю. У чвертьфіналі Марта здобула свою найбільшу перемогу в кар’єрі, обігравши третю ракетку світу Коко Гофф (3:6, 6:4, 7:7).

Нагадаємо, у березні Костюк зіграла у фіналі турніру у Сан-Дієго (США), а до цього непогано виступила на Australian Open-2024.