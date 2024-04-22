Ель Класіко імені Луніна: "Реал" на останніх хвилинах дотиснув "Барселону" (відео)

Якщо з "Ман Сіті" українець став героєм гри, то проти "Барси" він зіграв не так надійно

У неділю, 21 квітня, "Реал" у рамках центрального матчу 32-го туру чемпіонату Іспанії сезону 2023/24 приймав "Барселону". Зустріч відбулася на стадіоні Вершкових.

Поєдинок пройшов у Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" та завершився з рахунком 3:2 на користь "Реала". Про це повідомляє "Телеграф".

Перший тайм розпочався з атак гостей, які зуміли забити швидкий гол. На 6-й хвилині Андреас Крістенсен забив ударом головою після подачі з кутового, воротар господарів Андрій Лунін помилився на виході. Через 12 хвилин Королівський клуб відігрався завдяки пенальті, який реалізував Вінісіус Жуніор. Додамо, що у першому таймі стався скандальний момент. Ямаль пробив після подачі з кутового, а Лунін зробив сейв прямо на лінії. Рефері та VAR довго переглядали момент, ухваливши рішення, що взяття воріт не було.

У середині другого тайму "Барса" вийшла вперед: Лунін перед собою відбив удар Ямаля, а Фермін Лопес вбив м’яч у ворота, зігравши першим на добиванні. За кілька хвилин Лукас Васкес зрівняв рахунок, замкнувши простріл із лівого флангу. Переможний гол у компенсований час запив Джуд Беллінгем.

"Реал" – "Барселона" – 3:2

Голи: Вінісіус (18, пенальті), Лукас Васкес (73), Беллінгем (91) – Крістенсен (6), Фермін (69)

Попередження: Камавінга (34), Модрич (83) – Кунде (75), Кубарсі (90)

"Реал": Лунін, Лукас Васкес, Тчуамені, Рюдігер, Камавінга (Фран Гарсія, 71), Модрич, Вальверде, Кроос (Браїм Діас, 71), Вінісіус (Хоселу, 82), Родріго (Мілітао, 74), Беллінгем

"Барселона": Тер Штеген, Кюнде, Араухо, Ямал, Кубарсі, Канселу, Гюндоган, Крістенсен (Фермін, 46), Де Йонг (Педрі, 45+6), Рафінья (Фелікс, 64), Левандовськи (Ферран Торрес, 64)

Статистика матчу Реал - Барселона

Повний відеоогляд матчу "Реал" — "Барселона" буде доступний тут пізніше.

Нагадаємо, "Реал" зумів пройти до півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, обігравши за сумою 2 матчів грізний "Манчестер Сіті". "Барселона", у свою чергу, у меншості програла ПСЖ та залишила єврокубок.