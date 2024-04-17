Вилучили навіть тренера: ПСЖ в емоційному матчі вибив "Барселону" з Ліги чемпіонів (відео)

Європейське дербі завершилося перемогою ПСЖ

У вівторок, 16 квітня, "Барселона" в рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 приймала ПСЖ. У паралельній грі зустрічалися "Боруссія" Д та "Атлетіко".

Поєдинок, що проходив у "Барселоні" на стадіоні "Олімпік Льюїс Компаніс", завершився з рахунком 4:1 на користь парижан. Про це повідомляє "Телеграф".

Гра розпочалася не найкращим чином для гостей. Рафінья вже на 12-й хвилині вивів каталонців уперед після блискучого проходу Ямаля. Здавалося, Синьо-гранатові легко доведуть тайм до перемоги, однак на 29-й хвилині Рональд Араухо сфолив поблизу свого штрафного майданчика і заробив від судді пряму червону картку. Після цього Блаугранас посипалися, а Усман Дембеле ще до перерви зрівняв рахунок.

Другий тайм виявився ще емоційнішим, ніж перший. Парижани, враховуючи чисельну перевагу, помчали вперед і забили двічі зусиллями Вітіньї та Кіліана Мбаппе (пенальті). А головний тренер каталонців Хаві та його помічник отримали вилучення через свою поведінку. У результаті ПСЖ легко довів гру до перемоги з необхідною різницею м’ячів, а Мбаппе встиг оформити дубль.

Нагадаємо, перша гра, яка проходила в Парижі, завершилася перемогою каталонців із рахунком 3:2. Таким чином, за сумою двох матчів (4:6) у 1/2 фіналу ЛЧ зіграє ПСЖ. У півфіналі парижани зустрінуться із "Боруссією" Д.

"Барселона" – ПСЖ – 1:4. Перший матч – 3:2.

Голи: Рафінья (12) – Дембеле (40), Вітінья (54), Мбаппе (61, пенальті, 89)

Попередження: Мартінес (40), Левандовскі (50), Гюндоган (64), Рафинья (90+7), Фермин (90+8) – Мбаппе (40), Руїс (45+1), Маркіньос (62)

Вилучення: Араухо (29, груба гра)

"Барселона": тер Стеген, Канселу (Фелікс, 82), Кубарсі, Араухо, Кунде, Педрі (Ферран Торрес, 61), Гюндоган, де Йонг (Фермін, 82), Рафінья, Левандовскі, Ямаль (Мартінес, 34)

ПСЖ: Доннарумма, Мендеш, Ернандес, Маркіньос, Хакімі, Руїс (Асенсіо, 77), Вітінья, Заїр-Емері (Угарте, 80), Баркола (Лі Кан Ін, 77), Мбаппе,

Статистика матчу Барселона - ПСЖ

Повний відеоогляд матчу "Барселона" — ПСЖ буде доступний тут пізніше.

У першому раунді плей-оф ЛЧ французький суперклуб вибив іспанський "Реал Сосьєдад", а іспанський гранд пройшов італійський "Наполі".