У двох партіях: Світоліна сенсаційно програла на супертурнірі у Мадриді (відео)

Українка у двох партіях програла іспанці Соррібес-Тормо

Українська тенісистка Еліна Світоліна сенсаційно програла у своєму стартовому матчі на турнірі WTA 1000 у Мадриді. Наша спортсменка, яка є 18 ракеткою світу, зійшлася на корті з іспанкою Соррібес-Тормо, яка займає 58 місце в рейтингу.

Аутсайдер несподівано завдала Еліні чимало клопоту вже на старті матчу, а згодом виграла його у двох партіях — 3:6, 5:7, повідомляє "Телеграф". При цьому українка мала всі шанси переламати гру.

У першому сеті Світоліна віддала суперниці дві свої подачі і поступилася з рахунком 3:6. Другу партію Світоліна почала значно впевненіше та вела у рахунку 4:1. Однак далі іспанка зуміла переламати хід гри та завершити цей відрізок протистояння також на свою користь – 5:7. Боротьба на корті тривала трохи більше двох годин.

У наступному колі Соррібес-Тормо зустрінеться із Вікторією Азаренко. "Нейтральна" тенісистка у двох сетах перемогла німкеню Тетяну Марію — 6:3, 6:1.

Також у турнірі у Мадриді беруть участь українки Даяна Ястремська, Марта Костюк та Ангеліна Калініна. Раніше Світоліна розкритикувала суддю матчу Україна — Румунія.