"Велика помилка": Світоліна розкритикувала суддю матчу Україна — Румунія (відео)

Скандальний епізод стався у вирішальній грі

Перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA №18) розкритикувала суддівство у матчі Кубка Біллі Джин Кінг між Україною та Румунією (2:3). Інцидент стався у вирішальній грі.

Відповідний коментар Світоліна розмістила у сторіс на своїй сторінці в Instagram. Еліна вважає, що суддя припустився великої помилки в парному поєдинку.

У 5-й грі Україну представляли сестри Людмила та Надія Кіченок. Їм протистояли румунки Жаклін Крістіан та Ана Богдан. У другому сеті за рахунку 4:3 на користь українок наша команда була в одному розіграші від брейку. Українки, здавалося, взяли гейм, однак у гру втрутився суддя на вежі Джеймс Кеотавонг, який віддав розіграш румункам. Арбітр вирішив, що м’яч нібито влучив нашій тенісистці у живіт, після чого вона завдала удару ракеткою.

"Яка погана робота судді! Як він взагалі міг це вигадати? Від живота в ракетку і в корт? Величезна помилка!" — написала Світоліна.

У результаті 8-й гейм, а згодом і другий сет взяли румунки.

Нагадаємо, після перших матчів у протистоянні Україна — Румунія спалахнув великий мовний скандал. Річ у тому, що транслятор запросив відомого волонтера та тенісного мецената у гості до студії, після чого вигнав його прямо під час гри через російську мову. У мережі вимагали від телеканалу вибачень.