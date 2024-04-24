Відомий тренер відмовив російському "Спартаку" через війну в Україні

У РФ зробили пропозицію тренеру з АПЛ

Відомий шотландський тренер, наставник "Вест Гема" Девід Моєс відмовився від роботи в "Спартаку" (Москва) з політичних причин. Спеціаліст не збирається працювати в Росії під час повномасштабного вторгнення путінських військ в Україну.

Про це повідомляє інсайдер Іван Карпов у telegram. За його інформацією, з 60-річним фахівцем зв’язалося агентство Юрія Горбенка.

Контракт головного тренера "Вест Гема" діє до кінця цього сезону і, схоже, не буде продовжено. За інформацією інсайдера, із 60-річним фахівцем агенти зв’язалися зі своєї ініціативи без відома самого клубу. Кандидатуру Моєса не погоджували зі спортивним директором московської команди Томашем Амаралом.

"Агентська група Горбенка звернулася до шотландця через його брата та агента Кенні з питанням: "Чи готовий Девід теоретично очолити "Спартак" влітку?» Тренер очікувано відповів, що не хоче їхати до Росії, бо через війну в Україні ситуація там нестабільна”, – написав Карпов.

Раніше повідомлялося, що "Газпром" хоче спонсорувати найсильнішу команду Угорщини. Російська компанія вже співпрацює з одним європейським клубом.