Український гімнаст Ковтун виграв два "золота" на чемпіонаті Європи

Українці виграли кілька медалей на турнірі

У суботу, 27 квітня, українець Ілля Ковтун став дворазовим чемпіоном Європи зі спортивної гімнастики у паралельних брусах. У березні Ілля виграв "золото" на етапі Кубка світу у Баку.

У своїй коронній дисципліні Ілля набрав 15,633 бали, чого вистачило для перемоги. Про це повідомляє "Телеграф".

"Срібло" виграв Маріос Георгіу з Кіпру, а "бронзу" Ное Зейферт зі Швейцарії. Ще один українець Назар Чепурний став шостим. Крім того, Ковтун виграв "золото" у вправах на перекладині. Українець випередив литовця Роберта Творогала та кіпріота Маріоса Георгіу.

До речі, Чепурний раніше виграв медаль на ЧЄ-2024 в опорному стрибку. Українець з результатом 14,749 бала виграв "бронзу", поступившись "золотом" та "сріблом" британцю Джейку Джарману та вірменину Артуру Давтяну відповідно. Українець Ігор Радівілов у своїй коронній дисципліні показав четвертий результат.

Зазначимо, українець Олег Верняєв посів друге місце на ЧЄ-2024 у багатоборстві, поступившись пальмою першості Маріосу Георгіу з Кіпру. "Бронза" дісталася Юміну Аббадіні з Італії.

Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики у 2024 році проходить у Ріміні (Італія) з 24 по 28 квітня.

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