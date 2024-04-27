Усик — Ф’юрі: Джошуа дав прогноз на супербій

Британець назвав фаворита чемпіонського поєдинку

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (28-3, 25 KO) вважає чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBF та IBO Олександра Усика (21-0, 14 КО) фаворитом у поєдинку проти володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (34- 0-1, 24 КО). Бій Усик — Ф’юрі відбудеться 18 травня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Відповідний коментар AJ наводить talksport. Ентоні вважає, що українець переможе "Циганського короля".

"Дивіться, я бився з Олександром Усиком, тому можу говорити тільки про те, що я пережив у поєдинку з ним. Феноменальний боєць робить все так, як і потрібно. Я сказав би, що він зробить дійсно хорошу роботу.

Я ніколи не бився з Тайсоном Ф’юрі, тому я не можу говорити про те, як він виступатиме або як він протистоятиме йому. Тому, говорячи лише про те, що я знаю, маю сказати, що Олександр Усик переможе", — сказав Джошуа.

Усик двічі перемагав Джошуа. Обидва рази суддівським рішенням.

Нагадаємо, переможець бою Усик — Ф’юрі, ймовірно, проведе великий бій проти Джошуа. Проте перед цим між українцем та "Циганським королем" заплановано реванш.