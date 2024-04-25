Екс-чемпіон світу назвав умову для перемоги Ф’юрі над Усиком (відео)

"Циганський король" переможе, якщо зробить ставку на свою перевагу у габаритах

Бій за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі відбудеться 18 травня. Екс чемпіон світу у першій важкій та напівважкій вагових категоріях американський боксер Антоніо Тарвер зробив прогноз на майбутній поєдинок.

За словами Тарвера, "Циганський король" переможе, якщо зробить ставку на свою перевагу у габаритах. Про це він заявив YouTube-каналу BoxNation.

"Усик ніколи раніше не зустрічався з таким великим, високим і здібним гігантом. Сьогодні Тайсон Ф’юрі все ще один із найкращих чистих боксерів у цьому виді спорту. Якщо він зможе використати непередбачуваний стиль, утримає Усика на дистанції і зловить його силовими ударами, то я оберу Тайсона Ф’юрі", — зазначив Тарвер.

Прогноз Антоніо Тарвера

Бій Усик — Ф’юрі двічі переносився. Спочатку, після невдалого виступу Ф’юрі у поєдинку з Нгану (тоді зірвався бій, який мав відбутися у грудні 2023 року). Вдруге поєдинок зірвався через розтин у Ф’юрі і був перенесений з 17 лютого на три місяці вперед.

Раніше Ф’юрі повідомив, що на кону стоятиме 8 чемпіонських титулів. Також раніше організатори бою в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) випустили офіційний гімн.