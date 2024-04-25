Литву насмішила розповідь Лукашенка про "плани атаки": країна знайшла, чим відповісти

У Литві до звинувачень Лукашенка вже звикли

У Литві різко відреагували на звинувачення самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо запуску з території країни БПЛА, який мав завдати удару по Мінську. Назвали це "нонсенсом та дезінформацією".

Відповідну заяву зробив майор литовської армії Гінтаутас Чюніс, передає видання LRT. Військовий був небагатослівним.

"На 100% це дезінформація, якої зараз багато, і те, що Литва атакує Білорусь безпілотниками — це нонсенс, іншого слова я не можу підібрати. Такі заяви викликають лише посмішку", — зазначив Чюніс.

Представниця пресслужби командувача литовської армії Живіле Діджгалвієне наголосила на тому, що Литва не вживала і не вживає жодних ворожих дій проти інших країн, а голова литовського Національного центру управління кризовими ситуаціями (NKVC) Вілмантас Віткаускас зазначив, що "інформація, поширена білоруськими службами про осередки терористів, що нібито проживають в Литві та Польщі й мають на меті завдати шкоди Білорусі, геть не нова".

"Такі наративи ми чуємо давно, особливо вони активізувалися під час оборонних навчань НАТО в країнах Балтії. На початку березня Лукашенко вже подібне говорив", – зазначив Віткаускас.

Разом з тим, у NKVC нагадали, що громадяни Литви, які їдуть до Білорусі, зазнають посиленого тиску та піддаються допитам з боку спецслужб цієї країни, тому у Центрі рекомендують відмовитися від будь-яких поїздок до Білорусі.

Також сьогодні стало відомо про те, що Литва продовжила дію закону про санкції щодо росіян і білорусів. Про це повідомляє видання Tagesschau.

"Постанова була прийнята минулоріч у відповідь на агресивну війну Росії проти України. Проте спершу пролонгацію має затвердити президент Ґітанас Науседа. Закон передбачає обмеження на отримання росіянами та білорусами дозволів на проживання", — йдеться у новині.

Крім того, зазначається, що для росіян діють додаткові правила при в'їзді в Литву і купівлі нерухомості в балтійській країні ЄС і НАТО. Також закон передбачає заборону на імпорт сільськогосподарської продукції та кормів з Росії та Білорусі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Литві припускають можливість допомоги Україні у поверненні чоловіків призовного віку на Батьківщину. Разом з тим, наразі там ще не знають, як це зробити.