Игрок "Шахтера" ушел в аренду в клуб MLS

Кевина Келси арендовал ФК "Цинциннати"

Венесуэльский нападающий "Шахтера" Кевин Келси будет выступать на правах аренды за "Цинциннати". Игрок присоединится к новой команде в ближайшее время.

Соглашение рассчитано до 31 декабря 2024 года. Американский клуб будет иметь право выкупа игрока, сообщается на официальном сайте ФК "Шахтер".

Напомним, Келси играл за "Шахтер" с января 2023 года и за это время провел в составе "горняков" 37 матчей (9 голов и 3 ассиста). В сезоне 2023/24 он принял участие в 20 матчах донецкой команды, где отметился 3 голами и 2 ассистами. Игрок стал чемпионом Украины сезона 2022/23 в составе донецкой команды.

В последнее время 19-летний венесуэлец не только потерял место в первой команде, но и заявил, что хочет уйти из клуба из-за ситуации с войной в Украине. Контракт Кевина с украинским клубом истекает в 2027 году.

"Цинциннати" в 2023 году стал победителем регулярного сезона MLS и играл в финале Восточной конференции. В текущем сезоне команда после 9 туров имеет 15 очков и занимает 3-е место в таблице Восточной конференции.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" с Келси в составе сыграл вничью с "Марселем" в Лиге Европы (2:2).