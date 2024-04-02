У Буковелі відбувся чемпіонат України з волейболу на снігу (відео)

Зимовий вид волейболу набирає популярності в Україні

У мальовничому куточку Карпат пройшов чемпіонат України-2024 з волейболу на снігу. Сніговий волейбол або "сніжка" — молодий вид спорту, який з кожним роком стає все популярнішим і популярнішим в Україні.

Перемогу у чоловіків вибороли закарпатські спортсмени. Про це повідомляє facenews. Допомагав у проведенні турніру президент Федерації волейболу України Михайло Мельник, віцепрезидент ФВУ Андрій Лопушанський та Федерація біатлону України.

У чоловіків перемогу відсвяткувала команда Скукіс/Яковлев/Піпта/Феньо, які представляють Сваляву, Королево, Кам’яницю та Ужгород. "Срібло" дісталося команді з Ужгорода (Казаков/Курко/Луговий), а "бронза" команді з Івано-Франківська та Надвірної (Молодій/Павлік/Маркін/Турченяк).

У жінок тріумфувало тріо із Хмельницького (Пивовар/Загрубська/Кучерява). Друге місце посіли спортсменки з Мукачева (Говоші/Федорці/Шпаківська/Попінчак). "Бронзу" завоювали ужгородські волейболістки (Скукіс/Терів/Бутко/Шатан).

Волейбол на снігу найближчими роками може стати олімпійським видом спорту, а тому розвиток цього виду може допомогти Україні повернути свої позиції у командних іграх на найвищому рівні. На відміну від пляжного волейболу у "сніжку" грають 3 на 3, а не 2 на 2.

Раніше повідомлялося, що чоловіча збірна України з волейболу втратила головного тренера, з яким дійшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи-2023.