Лунін чи Куртуа? У "Реалі" виникла дилема перед ключовими матчами сезону

Бельгійський голкіпер може повернутися у ворота вже 4 травня

Тібо Куртуа може зіграти свій перший матч у сезоні вже найближчої суботи, 4 травня. Цього дня "Реал" протистоятиме "Кадісу" у рамках іспанської Ла Ліги.

Гравець був третім після Андрія Луніна та Кепи Аррісабалаги у заявці на матч Ліги чемпіонів "Баварія" — "Реал" у вівторок, 30 квітня, але вже готовий з’явитися на полі. Він кілька днів тренується у загальній групі команди, повідомляє Relevo.

"Куртуа в порядку і може зіграти проти "Кадіса", — заявив Карло Анчелотті. План Куртуа полягає в тому, щоб зіграти проти "Кадіса" та оцінити свої ігрові кондиції. Бельгійський воротар почувається добре, але при цьому зазначає: "Треба йти потроху, я не поспішаю. Дати повернення немає. Лунін почувається дуже добре, тому поспішати нема куди. Коли я почуваюся добре, я подивлюся, коли зможу зіграти", — зазначає сам воротар.

Голкіпер повернувся до мадридського "Реала" після травми на тренуванні в серпні та нещасного випадку з меніском, який стався вже в березні, коли він збирався повернутися в обойму в клубі та своїй національній збірній. Бельгійський воротар, незамінний у мадридському клубі останніми роками, поки що не зміг дебютувати цього сезону, але, здається, чорна смуга залишилася позаду.

Куртуа навряд чи може бути виключений перед ключовими матчами наприкінці сезону – вирішальними іграми ЛЧ. У роздягальні його бачать підготовленим, з кожним днем ​​він почувається все краще, а тренерський штаб повністю йому довіряє, зазначає видання.

У той же час, у клубі також цінують чудову гру Луніна. Він перевершив усі очікування, запам’ятавшись своїми блискучими іграми, як у Манчестері, де "Реал" обіграв "МанСіті" у серії пенальті та пройшов у півфінал Ліги чемпіонів.