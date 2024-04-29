Лунін зацікавив великий англійський клуб

Гравець може перейти до "Манчестер Юнайтед"

Український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін, який затяг команду до півфіналу Ліги чемпіонів після перемоги в серії пенальті над англійським "МанСіті", отримав чергову пропозицію щодо майбутнього працевлаштування. При цьому голкіпер має чинний контракт із "вершковими" до 2025 року.

Боси "Манчестер Юнайтед" серйозно розглядають покупку українця через непереконливу гру Андре Онани та готові запропонувати "Реалу" за трансфер Луніна 35 мільйонів євро, повідомляє FootballTransfers. Також на українського голкіпера претендують "Баварія" та "ПСЖ".

При цьому сам Лунін поки сумнівається, чи варто продовжувати контракт із "галактикос". У клубі хочуть зберегти за бельгійцем Тібо Куртуа статус основного голкіпера, але підписати новий контракт із українцем, гарантувавши йому певну кількість матчів.

Лунін цього сезону провів за "Реал" 28 матчів, у яких пропустив 25 голів і 12 разів відіграв на нуль. Мадридська команда близька до титулу чемпіона Іспанії.

Раніше повідомлялося, що Лунін може піти стопами легенди українського футболу. У кар’єрі воротаря може бути несподіваний поворот.