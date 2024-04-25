Лунін здивував "Реал": названа умова, за якої він залишиться в команді

Гравець попросив зарплату, яку можна порівняти із зарплатою Куртуа

Український голкіпер Андрій Лунін, чия чудова гра спонукала керівництво "Реала" всерйоз розглянути питання про продовження його контракту наприкінці сезону, поставив у складне становище босів мадридського суперклубу. Переговорний процес може виявитися не таким простим, як очікувалося.

Лунін дав зрозуміти, що готовий продовжити контракт із командою, але поставив умову — отримувати зарплату, яку можна порівняти із зарплатою Тібо Куртуа, повідомляє Real Madrid Confidencial. Це має на увазі щорічну винагороду у розмірі приблизно 6–7 мільйонів євро.

Цей запит поставив у глухий кут керівництво "Реала". Незважаючи на те, що ім’я Луніна вважається одним із найгучніших у цьому сезоні, деякі члени тренерського штабу та ради директорів клубу, можливо, не захочуть розглядати порівняння зарплат Луніна та Куртуа, враховуючи досвід бельгійця і той факт, що він є безумовним першим номером у команді. Клуб чекає на одужання бельгійського воротаря, який за останні роки показав себе найкращим у світі, і сподівається, що він знову вийде у стартовому складі наступного року.

Тим не менш, Лунін довів свою цінність солідною і рішучою грою, що викликало зростаючу підтримку вболівальників "Реала" та щиру зацікавленість у його збереженні в клубі на довгострокову перспективу. У цьому контексті переговори між "Реалом" та Андрієм Луніним обіцяють стати гарячою темою Оскільки стоїть завдання досягти угоди для обох сторін і гарантувати наступність на одній з ключових позицій у команді, зазначає видання.

Раніше сейв Луніна в Ель-Класіко наробив шуму в мережі. Експерти розійшлися в думці чи перетнув м’яч лінію воріт.