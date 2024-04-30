"Баварія" двічі забила Луніну: "Реал" встояв у Мюнхені (відео)

Перша гра між командами пройшла у Німеччині

У вівторок, 30 квітня, "Баварія" приймала "Реал" у рамках першого матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. Напередодні Вершкові обіграли "Барселону", фактично забезпечивши собі перемогу у Ла Лізі.

Зустріч, що проходила у Мюнхені (Німеччина) на однойменній арені, завершилася з рахунком 2:2 на користь "Баварії". Про це повідомляє "Телеграф".

"Баварія" потужно розпочала гру, вже з перших хвилин український кіпер гостей Андрій Лунін мав дуже багато роботи. Проте у першому таймі зіграло відоме правило – атакує одна команда, а забиває інша. На 24-й хвилині Тоні Кроос ідеальною передачею розрізав оборону господарів, а Вінісіус Жуніор переграв Мануеля Ноєра у ближньому бою.

На початку другого тайму Червоним вдалася ударна 3-хвилинка. Спочатку Лерой Сане увірвався до чужого штрафного майданчика і потужним ударом прошив Луніна. Ще за пару хвилин Джамал Мусіала заробив пенальті, який реалізував Гаррі Кейн. Точку у грі поставив Вінісіус, який реалізував пенальті під завісу зустрічі.

"Баварія" – "Реал" – 2:2

Голи: Сане (53), Кейн (57, пенальті) – Вінісіус (24, 83, пенальті)

Попередження: Мазрауї (43), Кім Мін Дже (82) – Кроос (64), Васкес (91)

"Баварія": Нойер, Кімміх, Даєр, Кім Мін Дже, Мазрауї, Лаймер, Горецка (Геррейру, 46), Сане (Девіс, 87), Мюллер (Гнабрі, 80), Мусіала, Кейн

"Реал": Лунін, Васкес, Начо (Камавінга, 65), Рюдігер, Менді, Вальверде, Чуамені, Кроос (Модрич, 76), Беллінгем (Діас, 76), Родріго (Хоселу, 87), Вінісіус

Статистика матчу Баварія - Реал

Повний відеоогляд матчу "Баварія" — "Реал":

Нагадаємо, гра-відповідь відбудеться в середу, 8 травня, в Мадриді. У 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Баварія" пройшла італійський "Лаціо", а у чвертьфіналі — англійський "Арсенал". "Реал", у свою чергу, у першому раунді плей-оф обіграв німецький РБ Лейпциг, а в другому — "Манчестер Сіті" з Англії.