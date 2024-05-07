Разгромы от "Шахтера" и "Динамо" перед решающей битвой: обзор тура УПЛ

Уже в ближайшую субботу, 11 мая, горняки могут оформить титул чемпиона Украины

В понедельник, 6 мая, завершился 27-й тур чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, после которого таблица приобрела привычный взгляду болельщика "классический" вид. Посреди прошлой недели "Шахтер" и "Динамо" провели пропущенные ранее матчи еще осенних туров и укрепили свое превосходство над идущим третьим "Кривбассом", а затем и сам "Кривбасс" проиграл "Днепру-1", лишившись шансов разбавить дуэт грандов украинского футбола по итогам чемпионата.

"Кривбасс" вряд ли потеряет 3-е место в таблице, так как разрыв между криворожанами и "Днепром-1" в таблице составляет 6 очков. А в чемпионате осталось провести лишь 3 тура. Вместе с тем, центральный матч следующего 28-го тура "Шахтер" — "Динамо" может назвать чемпиона Украины сезона 2023/24. Но только, если дончане обыграют самого принципиального соперника.

Красивая месть за ничью в первом круге

Киевское "Динамо" принимало на своем клубном стадионе имени Валерия Лобановского "Колос" из Ковалевки. Учитывая, что матч первого круга завершился вничью, не ожидалось для "бело-синих" легкого поединка и на этот раз. Ковалевцы смогли навязать подопечным Александра Шовковского вязкий футбол с минимумом голевых возможностей. У гостей за первый тайм и вспомнить особо нечего, динамовцы же преимущественно угрожали воротам соперника со стандартов. В частности, Бражко со штрафного пробил выше ворот, а Попов, замыкая навес с углового, ударом головой не попал в рамку.

Наверное, лучший момент до перерыва "Динамо" имело на 29-й минуте. После очередной подачи с углового мяч заметался в штрафной гостей, Ярмоленко пытался с близкого расстояния протолкнуть шар в ворота, но ковалевцы ликвидировали угрозу, выбив мяч на угловой.

Если в первом тайме динамовцам мало что удавалось, то начало второй 45-минутки получилось ударным. На 48-й минуте "бело-синие" наконец открыли счет. Шапаренко выполнил навес со штрафного во владения гостей, и защитник "Колоса" Бондаренко неудачно подставил колено, от которого мяч залетел в ворота — 1:0.

Буквально через несколько минут счет был удвоен. Бражко классным разрезным пасом нашел Ярмоленко на подступах к штрафной, Андрей принял передачу, развернулся и с "нерабочей" правой ноги пробил точно в угол — 2:0. И следующая атака "бело-синих" также стала результативной. Шапаренко прорвался в штрафную с левого фланга, отпасовал в центр, и Буяльский с близкого расстояния пробил мимо голкипера — 3:0.

Обеспечив себе более чем комфортное преимущество, на кураже, "бело-синие" продолжали атаковать и в середине тайма еще увеличили свое и без того солидное преимущество. На 68-й минуте динамовцы воспользовались свободной зоной у соперника на левом фланге обороны, Волошин отпасовал в центр на Шапаренко, а Николай продлил передачу на Кабаева, и Владислав в касание пробил мимо голкипера — 4:0. А пятый мяч влетел в сетку ворот на 71-й минуте. После передачи Караваева с правого фланга Буяльский пропустил мяч на Волошина, который, оказавшись в центре штрафной, принял и беспрепятственно отправил мяч в сетку ворот — 5:0.

Обзор матча "Динамо" - "Колос"

"Динамо" одержало убедительную победу и теперь готовится к битве с "Шахтером". Ведь в случае победы киевлян отставание от главного соперника сократится до минимума – 1 очко.

"Шахтер" продолжает серию

Донецкий "Шахтер" выиграл 12-й официальный матч подряд и 14-й – если брать только чемпионат и Кубок Украины. После игр 1/16 финала Лиги Европы с "Марселем" донецкая команда вообще не проигрывала. А в чемпионате Украины – только выигрывала с декабря 2023-го – 13 игр подряд. Также в календарном 2024-м команда выиграла матч ¼ финала Кубка Украины – у одесского "Черноморца". Впереди у команды еще четыре матча в этом сезоне, но уже после первых двух из них они могут начинать праздновать. Игра с киевским "Динамо", в случае победы, станет чемпионской в Премьер-лиге, а матч против полтавской "Ворсклы" в среду, 15 мая, является финалом Кубка Украины.

Пока же команда готовится к решающим матчам сезона и провела две подряд игры в столице. Посреди минувшей недели состоялся пропущенный матч первого круга против "Черноморца", а в воскресенье, 5 мая, уже игра второго круга против тех же одесситов. Впрочем, ни первый, ни второй матч, не стали тяжелым испытанием для подопечных Марино Пушича. "Моряки" ныне расположились на скромном 10-м месте в турнирной таблице и не претендуют на что-то особое.

Если "Шахтер" домашние матчи в нынешнем сезоне проводит во Львове, а "Черноморец" у себя в Одессе, то для этих двух матчей было сделано исключение. Обе игры прошли в Киеве, на арене "Левый берег". И обе игры не оставили сомнений в сильнейшей команде в этой паре. Если в первой игре дончане вели после первого тайма 3:1, а, в итоге, выиграли 4:1, то в ответном матче выиграли 3:0. И тут к перерыву номинальные хозяева обеспечили себе преимущество (2:0).

Обзор матча "Шахтер" - "Черноморец"

"Кривбасс" выбывает из гонки

В свою очередь, третья и четвертая команды турнирной таблицы чемпионата Украины – "Кривбасс" и "Днепр-1" играли между собой в Днепре. Этот матч стал центральным в 27-м туре, но уж слишком велик разрыв между этими коллективами и лидерами таблицы "Шахтером" и "Динамо", чтобы выделить этот матч. Разве что, "Кривбасс" своей победой мог поддержать интригу в потенциальном соперничестве с "Динамо" за 2-е место. Но…

Дебют важной для обеих команд встречи остался за хозяевами. Активен был на первых минут Пасич. Сначала после его прохода и острого прострела Маханьков на выходе сыграл не очень уверенно, но, к счастью, подстраховали защитники. Впоследствии тот же Пасич пробивал со средней дистанции — выше ворот.

Ближе к середине тайма "Кривбасс" выровнял игру, которая перешла в центр поля. В свою очередь, гости провели несколько потенциально неплохих атак, но днепряне отбились. Проходили выпады с обеих сторон, но большинство не носило опасный характер. Команды прекрасно понимали цену ошибки, поэтому во многих игровых эпизодах действовали очень осторожно и не рисковали.

Концовка тайма прошла в обоюдных атаках, но опять же без обострений. Сантини классно отдавал длинную диагональ в штрафную на Дибанго, но Волынец на миг опередил соперника. А могло быть очень опасно. Перерыв затянулся, ведь некоторое время команды просидели в бомбоубежище из-за воздушной тревоги.

Обзор матча "Днепр-1" - "Кривбасс"

Дебют второго тайма остался за "Днепром-1", которому удался довольно быстрый гол. Отбор в центре поля привел к контратаке. Рубчинский отдал Гаджиеву, который прошел метров десять с мячом и попал в дальний угол с линии штрафной — 1:0. "Кривбасс" попытался перехватить инициативу, но днепряне "вязали" игру в центре поля, и в целом действовали очень плотно и не давали соперникам развернуться. Неплохой момент после третьей тревоги в матче имел Соса, который замыкал подачу слева на дальней штанге, но попал в оппонента. Последняя 10-минутка прошла в атаках криворожан, которые буквально закрыли днепрян на их половине поля, но хотя бы сравнять счет, гости так и не сумели.

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Результаты матчей 27-го тура

После 27-го тура в турнирной таблице у "Шахтера" — 67 очков, "Динамо" — 63, "Кривбасса" — 54, "Днепра-1" -48, "Руха" — 45, "Полесья" — 43. В середине таблице идут ЛНЗ (32), "Ворскла" (30), "Колос" (29), "Черноморец" (29), "Заря" (28), "Александрия" (27), а за выживание в элитной лиге борются "Оболонь" (25), "Верес" (23), "Металлист 1925" (22), и "Минай" (19).

Закарпатская команда вновь опустилась на последнее место после победы харьковчан над "Ворсклой" в зрелищном матче с пятью голами – 3:2. Кстати, сам "Минай" в Ровно проиграл прямым конкурентам в борьбе за выживание из "Вереса" — 1:3.