"Ворскла" — "Шахтар": де і коли дивитись фінал Кубка України

Власник титулу визначиться у Рівному

У середу, 15 травня, полтавська "Ворскла" та донецький "Шахтар" зіграють вирішальний поєдинок у Кубку України з футболу сезону 2023/24. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Ворскла" — "Шахтар".

У прямому ефірі в Україні гру "Ворскла" — "Шахтар" ексклюзивно покаже телеканалу ICTV2, що належить медіахолдингу Starlight Media. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ) на своєму офіційному сайті. Як знайти та підключити телеканал ICTV2 можна почитати на офіційному сайті медіа.

Матч "Ворскла" — "Шахтар" відбудеться у Рівному на стадіоні "Авангард", початок зустрічі — о 19:00 за київським часом. Ця арена, яка вміщає трохи понад 12 тисяч глядачів, вперше прийматиме вирішальний матч за Кубок України (31-й в історії).

У разі оголошення повітряної тривоги гра негайно зупиняється, а всі представники обох команд, уболівальники та працівники стадіону мають пройти до найближчого укриття.

Нагадаємо, у півфіналі Кубка України "Шахтар" переміг "Чорноморець" (4:1), а "Ворскла" — "Полісся" (1:0).