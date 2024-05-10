"Шахтар" свого не проґавить": екс-гравець "Динамо" дав прогноз на "класичне"

Екс-гравець столичної команди вважає, що киянам буде важко протистояти гірникам

Центральним матчем 28-го туру чемпіонату української Прем’єр-ліги буде протистояння між лідером "Шахтарем" та його найближчим переслідувачем "Динамо". Гра відбудеться у суботу, 11 травня, у Львові.

Колишній гравець національної збірної України та "Динамо" Тарас Михалик поділився своїми очікуваннями від протистояння грандів українського футболу. У коментарі Sport.ua футболіст зазначив:

"Звичайно, вболіватиму за "Динамо", у лавах якого здобув найбільше титулів у своїй футбольній кар’єрі. Але, думаю, що "Шахтар" зуміє зберегти ту комфортну перевагу над "Динамо" і знову стане чемпіоном".

Роблячи прогноз щодо результату завтрашньої гри, Михалик зазначив: "Схиляюся до того, що все закінчиться підписанням мирної угоди".

А говорячи про зміни в столичній команді після того, як тренером став Олександр Шовковський, зауважив: "Кияни стали діяти більш розкуто, з акцентом на атаку. Думаю, що кращим став і мікроклімат у команді. Щодо якісніших змін у грі киян, то для цього новому тренеру ще потрібен час".

У складі "Динамо" Михалик виступав з 2006 до 2013 року, провівши за цей час 129 матчів. Гравець разом із "Динамо" по два рази виграв чемпіонат, Кубок та Суперкубок України.

На даний момент, після 27 турів, "Шахтар" випереджає "Динамо" в турнірній таблиці на 4 очки — 67 балів у гірників проти 63 у киян. І у разі перемоги над принциповим суперником гірники можуть достроково забезпечити собі титул чемпіона цього сезону. З іншого боку, у разі перемоги "Динамо", розрив між двома клубами скоротиться до мінімального.

Раніше, у 27-му турі, "Шахтар" обіграв одеський "Чорноморець" (3:0), а київське "Динамо" розгромило "Колос" із Ковалівки — 5:0.