"Шахтар" у "золотому" матчі обіграв "Динамо" (відео)

Гірники перемогли киян та достроково стали чемпіонами України

У суботу, 11 травня, донецький "Шахтар" у рамках центрального поєдинку 28-го туру чемпіонату України з футболу сезону 2023/24 приймав київське "Динамо". У першому колі Гірники здобули мінімальну перемогу над "Біло-синіми" з рахунком 1:0.

Зустріч, що проходила у Львові на однойменній арені, завершилася з рахунком 1:0 на користь "Шахтаря". Про це повідомляє "Телеграф".

У першому таймі команди грали на рівних, проте все змінив гол "Шахтаря". Захисник киян Костянтин Вівчаренко зіграв рукою у своєму штрафному майданчику, заблокувавши удар Данила Сікана. Рефері Олексій Деревынський вказав на "точку", а 11-метровий реалізував Георгій Судаков. У другому таймі динамівці створили кілька вбивчих моментів, але вразити ворота Різника так і не зуміли.

"Шахтар" – "Динамо" – 1:0

Гол: Судаков (33, пенальті)

Попередження: Судаков (27), Матвієнко (41), Конопля (94) – Ванат (70), Ярмоленко (87)

Вилучення: Егіналду (після завершення гри)

"Шахтар": Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров (Ракіцький, 72), Криськів, Судаков (Марлон, 84), Зубков (Егіналду, 84), Бондаренко (Степаненко, 61), Кевін, Сікан (Траоре, 61)

"Динамо": Бущан, Вівчаренко (Дубінчак, 87), Попов, Дячук, Тимчик, Бражко, Шапаренко, Н.Волошин (Ярмоленко, 46), Кабаєв (Пономаренко, 87), Буяльський (Шепелєв, 78), Ванат

Статистика матчу Шахтар - Динамо

Таким чином, "Шахтар" набрав 70 очок у першості та став недосяжним для "Динамо" та інших за 2 тури до закінчення чемпіонату. Гірники виграли чемпіонат України вп’ятнадцяте.

Повний відеоогляд матчу "Шахтар" — "Динамо":

Нагадаємо, 28-й тур УПЛ завершиться у понеділок, 13 травня. У минулому турі Гірники розгромили "Чорноморець" (3:0), а Біло-сині — "Колос" (5:0).