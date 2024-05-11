Ломаченко одним жестом поставив на місце Камбососа (відео)

Зважування показало, що боксери мають невеликий конфлікт

У суботу, 11 травня, відбулася офіційна процедура зважування напередодні шоу в Перті (Австралія), де у головному бою на ринг вийдуть українець Василь Ломаченко (17–3, 11) та австралієць Джордж Камбосос-молодший (21–2, 10 KO). "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію вечора боксу Ломаченко — Камбосос.

Відповідне відео опублікувала промоутерська компанія Top Rank на своїй сторінці у Twitter. На кадрах видно, як Василь підколов Джорджа. Українець жестом показав, що той забагато балакає.

Після зважування Василь сказав: "Я не хочу багато розмовляти. Ми надто багато говорили до цього, але зараз настав час показати реальну справу. 24 години — і все відбудеться".

До речі, обидва боксери зробили вагу в рамках легкого дивізіону. Ломаченко показав на терезах 61,18 кг, а Камбосос – 60,89 кг.

Нагадаємо, бій Ломаченко — Камбосос відбудеться 12 травня. Раніше "Телеграф" повідомляв, де й о котрій годині дивитися шоу боксу в Україні, а також ділився прогнозом букмекерів на це протистояння.