Ломаченко — Камбосос: онлайн-трансляція вечора боксу

Великий вечір боксу пройде в Австралії

У неділю, 12 травня, у Перті (Австралія) відбудеться велике шоу професійного боксу, головною подією якого стане чемпіонський бій за участю українця Василя Ломаченка (17–3, 11) та австралійця Джорджа Камбососа-молодшого (21–2, 10 KO). Напередодні букмекери назвали фаворита в бою Ломаченко — Камбосос.

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію вечора боксу за участю Ломаченка. Початок о 05:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція вечора боксу Ломаченко — Камбосос — початок о 05:00 (оновлюється)

36-річний Ломаченко після спірної поразки від Девіна Хейні у США знову починає збирати чемпіонські пояси. На кону поєдинку проти 30-річного Камбососа стоятиме вакантний титул IBF у легкій вазі, а також другорядний пояс IBO, який належить австралійцю.

Де дивитись бій Ломаченко — Камбосос

Через скандальність Ломаченка (боксер активно підтримує УПЦ МП, а також наполегливо мовчить про війну в Україні) компанія Megogo відмовилася від показу боїв Василя після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. В Україні поєдинок покаже промоутерська компанія Top Rank на своїх сторінках у Facebook та YouTube. Початок ефіру – о 05:00 за київським часом.

Прогноз букмекерів на бій Ломаченко — Камбосос

Український боксер підходить до поєдинку як однозначний фаворит бою. Аналітики пропонують зробити ставку на перемогу Василя з коефіцієнтом 1,18. В той самий час тріумф Джорджа менш ймовірний — коефіцієнт 6,30, нічия котирується коефіцієнтом 23,00.

Найімовірнішим результатом поєдинку є перемога українця за очками (коефіцієнт 1,53). Імовірність нокауту від Василя також велика (3,50). Достроковий успіх Камбососа оцінюється коефіцієнтом 13,00, а рішення суддів на його користь – 9,50.

Останні бої

Василь у своєму останньому поєдинку ледь не переміг абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Хейні, проте судді таки віддали перемогу американцю.

Камбосос, у свою чергу, закрив дві поразки від Хейні перемогою над британцем Максі Хьюзом (рішення суддів).

Андеркард шоу Ломаченко — Камбосос

Андекард бою Ломаченко — Камбосос

Раніше повідомлялося, що Ломаченко потужно допомагає ЗСУ, а його суперник тренується під прапором Росії.