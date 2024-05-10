Усик на бій з Ф’юрі взяв ослика та книгу (фото)

Боксер взяв із собою на бій все найнеобхідніше

Олімпійський чемпіон, володар титулів WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) завершив підготовку до поєдинку з чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) та вирушив до Ер-Ріяду. Саме в столиці Саудівської Аравії 18 травня відбудеться супербій Усик — Ф’юрі.

Про це українець повідомив на своїй сторінці в Instagram. Олександр із командою вилетіли на поєдинок на приватному літаку.

"Ми наближаємося, 18.05", — написав Усик, прикріпивши фото зі своєю командою.

Чемпіон та вся його команда вбралися у костюми, виконані у традиційних українських кольорах. Крім того, Усик захопив із собою книгу "Есенціалізм. Мистецтво визначати пріоритети" Ґреґа Маккеона. Також Олександр не забув про талісман від дочки Єлизавети — плюшеву іграшку ослик Іа-Іа (персонаж книг Алана Мілна "Вінні-Пух").

Олександр Усик із талісманом від дочки

"Моя дочка подарувала мені іграшку, щоб вона стала моїм талісманом. Ми купили її, коли були всі разом у паризькому Діснейленді. Після того, як ми разом поїхали з України, в Європі наші дороги розійшлися. Тоді моя дочка і дала мені цю іграшку, сказавши: "Вона повинна бути поряд з тобою". Тепер вона спить зі мною, завжди поряд", — говорив раніше Усик.

Нагадаємо, Усик і Ф’юрі вже домовилися про реванш. Другий бій між боксерами заплановано на жовтень 2024 року. До слова, Ентоні Джошуа вважає, що "Циганський король" програє українському "Коту".