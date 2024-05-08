Чемпіон світу назвав умову для Усика, щоб стати найкращим незалежно від вагової категорії

Пол Маліньяджі поділився думкою про те, хто з боксерів більше заслуговує бути лідером рейтингу pound-for-pound

Бій за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі відбудеться 18 травня. Накауні поєдинку чемпіон світу в двох дивізіонах Пол Маліньяджі поділився думкою про те, хто з боксерів більше заслуговує на лідера рейтингу pound-for-pound (незалежно від вагової категорії).

Також спортсмен зазначив, що потрібно зробити Олександру Усику, щоб очолити цей рейтинг. Свій коментар американський боксер дав ProBox TV.

"Іноуе йде прямо по п’ятах за Теренсом Кроуфордом у списку кращих боксерів у P4P. Теренс Кроуфорд стає старшим (36 років), і ми ще подивимося, як він виступить проти Мадрімова, але я не бачу, щоб Іноуе прямо зараз змістив Кроуфорда з цього місця Але Іноуе знаходиться в такому положенні, що незабаром він може зайняти це перше місце.

Якщо Усик переможе Ф’юрі, то він стане №1 у P4P, ви не зможете це заперечувати", – сказав Маліньяджі.

Бій Усик — Ф’юрі двічі переносився. Спочатку після невдалого виступу Ф’юрі в поєдинку з Нгану (тоді зірвався бій, який мав відбутися в грудні 2023 року). Вдруге поєдинок зірвався через розтин у Ф’юрі і був перенесений з 17 лютого на три місяці вперед.

Раніше Ф’юрі повідомив, що на кону стоятиме 8 чемпіонських титулів. Також раніше організатори бою в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) випустили офіційний гімн.