Ф’юрі пішов на підлість перед боєм з Усиком (відео)

Британський боксер продовжує провокувати суперника

Бій за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі відбудеться 18 травня. Напередодні бою британський боксер відзначився дуже негарним вчинком.

У студії Queensberry Promotions у нього запитали, що він зробить, знаючи, що на цьому стільці згодом сидітиме Усик. На це британський боксер не знайшов нічого кращого, ніж відповісти:

"Пукну. І Усик нюхатиме", — розсміявся Ф’юрі. Люди, які перебували за кадром, також засміялися.

Обидва боксери вже прибули до Саудівської Аравії та проводять останні приготування до головного бою року. Поєдинок відбудеться вже наприкінці цього тижня.

Бій Усик — Ф’юрі двічі переносився. Спочатку, після невдалого виступу Ф’юрі у поєдинку з Нгану (тоді зірвався бій, який мав відбутися у грудні 2023 року). Вдруге поєдинок зірвався через розтин у Ф’юрі і був перенесений з 17 лютого на три місяці вперед.

Раніше Ф’юрі повідомив, що на кону стоятиме 8 чемпіонських титулів. Також раніше організатори бою в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) випустили офіційний гімн.