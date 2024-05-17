У якому раунді Усик нокаутує Ф’юрі? Відомий тренер дав цікавий прогноз перед боєм

Українець має перевагу над британцем, упевнений фахівець

Пізнього вечора 18 травня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) визначать абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Там відбудеться бій Олександр Усик — Тайсон Ф’юрі. Напередодні поєдинку своїм прогнозом поділився на нього колишній головний тренер збірної України Леонід Лоївський.

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В ексклюзивному коментарі "Телеграфу" фахівець висловив думку, що поєдинок завершиться достроково. За словами Лоївського, українець відправить британця в нокаут.

"Усик — це боксер-універсал. Він може працювати на ближній та дальній дистанції, в нього чудові ноги. Боксер, який, я думаю, за час підготовки заправив себе гарним бензином. Ці всі фактори мають допомогти йому аби до 7-8 раунду того боксера, який вміє лише вісіти на супернику, просто не було.

Так, Тайсон, наче схуд, але Саша — дуже ціпкий боксер, і, думаю, він від нього просто втомиться. В 7 або 8 раунді Фʼюрі має здатись або Усик його опустить на підлогу. Тайсон вже падав не один раз — в нього скляна щелепа", — сказав фахівець.

Леонід Лоївський та Олександр Усик в Ер-Ріяді

Зазначимо, що Лоївський свого часу також був тренером юнацької збірної України, коли у її складі знаходився Усик. Зараз він є старшим тренером клубу Майка Тайсона в Ер-Ріяді.

Леонід Лоївський та Олександр Усик в Ер-Ріяді

Цей матеріал створений за партнерства з LuckyPunch. Більше новин боксу за посиланням.

Раніше "Телеграф" писав про те, де дивитися бій Усик — Ф’юрі в Україні. Крім того, ми публікували прогноз букмекерів на бій Усик — Ф’юрі.