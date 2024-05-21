З аутсайдерами з еліти: визначились усі суперники збірної України з хокею на ЧС-2025

Суперниками українців з Топ-дивізіону будуть команди Великобританії та Польщі

Збірна України з хокею дізналася імена всіх суперників на чемпіонаті світу-2025 у Дивізіоні ІА. Це випливає з поточної турнірної таблиці групового етапу чемпіонату світу-2024 у Топ-дивізіоні.

Останніми збірними-суперницями України стали команди Великобританії та Польщі. Обидві команди залишили елітний дивізіон та зіграють зі збірною України у Дивізіоні IA, повідомляє IIHF.

Зараз у Чехії відбувається чемпіонат світу-2024. Його завершення заплановано на 26 травня. Чинний чемпіон світу – збірна Канади.

Також навесні 2025 року у Дивізіоні ІА зіграють команди Італії, Румунії та Японії. Дві найкращі команди з шести за підсумками турніру потраплять до елітного дивізіону чемпіонату світу-2026. Аутсайдер опуститься до Дивізіону IB.

У Дивізіоні ІА Україна буде представлена вшосте в історії. Востаннє на цьому рівні синьо-жовті грали на ЧС-2017.

Зазначимо, що збірна України вже перемагала команду Польщі на олімпійському відбірному турнірі Мілан-2026, що пройшов у Польщі у лютому. Пізніше, у травні, команда з п’ятьма перемогами з п’яти можливих та різницею шайб — 31:2 виграла ЧС-2024 у Дивізіоні IB. Кожен з матчів на цьому ЧС був виграний нашою командою з великим рахунком.